Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ

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В Черном море были уничтожены четыре быстроходных военных катера Willard Sea Force, произведенных в США и перевозивших десантные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в понедельник.
В соответствии с официальным заявлением Минобороны, инцидент произошел в ночное время 4 сентября 2023 года в северо-западной части Черного моря. Воздушные силы Черноморского флота России атаковали и уничтожили четыре катера, которые двигались в направлении мыса Тарханкут на крымском побережье.
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Артем Кузьмин