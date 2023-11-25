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Самолёты Черноморского флота уничтожили катера ВСУ у Крыма

25 ноября 2023, 09:54
Фото: istock / 3dmitry

Фото: istock / 3dmitry

Минобороны России показало видео, где самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота проводят патрулирование акватории у берегов Крыма и выполняют боевую задачу.
По данным телеканала «Звезда», задачей экипажей Су-30СМ и Су-24М было обнаружить и уничтожить безэкипажные катера и скоростные десантные лодки ВСУ. Также истребители эффективны в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

24 ноября Минобороны России сообщало, что над Крымом сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа. Действия Украины расценили как попытку совершить террористическую атаку.


Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречён» и пообещал совершение новых терактов. Это заявление процитировал украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Слова Малюка прозвучали в документальном фильме «СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис». В том числе он рассказал, как СБУ подрывала мост с помощью морских дронов «Sea Baby».

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#украина
#всу
#беспилотник
#новости
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Бронеавтомобиль ВСУ задавил собственную пехоту
25 ноября 2023, 10:03

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские броневики наехали на своих солдат на передовой.
РЕН ТВ сообщает, что видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как сразу после высадки десанта, водитель торопится выйти из-под обстрела, не замечает сослуживцев и переезжает их. 

Броневик стремительно покинул зону огневого контакта и не забрал тяжело раненных бойцов, которые были вынуждены уползать с поля боя сами.

Ранее Минобороны России показало видео, где самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота проводят патрулирование акватории у берегов Крыма и выполняют боевую задачу.

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#всу
#сво
#украина
#военные
#новости
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ВТБ не заблокировал карту умирающего бойца СВО, и с неё украли 1,2 млн
25 ноября 2023, 09:06

Фото: istockphoto/Dzurag

Банк отказался блокировать карты бойца СВО, который лежал в коме.
В итоге с карты украли все «боевые», которые были перечислены за участие в военных действиях. Об этом ИА Регнум сообщила сестра 42-летнего Андрея Мозгового, который умер, не приходя в сознание. После его смерти родственники узнали, что все сбережения погибшего похитили. Деньги украли в период с 1 октября по 14 ноября. В данный момент уголовное дело по факту хищения средств с карты бойца СВО расследуют правоохранители города Таштагола Кемеровской области. 

42-летний Андрей Мозговой отправился на СВО в октябре 2022 года. У него остались двое детей — 18-летние двойняшки сын и дочь. Андрея Мозгового тяжело ранили в ЛНР. Он был доставлен в Ростов-на-Дону, потом перенаправлен в Москву. В конце сентября мать выяснила, где её сын, и отправилась в Москву. А её дочь Евгения спустя несколько дней пошла в банк, чтобы снять деньги, лежащие на счете, чтобы оплатить перелеты матери, либо заблокировать карту.

«Нам не разрешили этого сделать (заблокировать карту). Мы сказали, что он в коме в больнице, а нам говорят: когда принесёте свидетельство о смерти, тогда и заблокируем. А пока он жив, только он сам может это сделать», — сообщила ИА Регнум мать бойца Ирина Николаевна.
«Они даже навстречу не шли, я помню это гадкое чувство, каждый раз приходишь, и они на тебя смотрят, как на дуру. Каждый раз — резко прямо с порога: «Нет, мы ничего не можем сделать». Никаких «мы подумаем, посмотрим, решим». Только твёрдое «нет», хоть на коленях стой!»,-вспоминает Евгения свой опыт общения с сотрудниками банка. 
В последний раз Евгения приходила в банк вместе с мамой, когда Андрей уже умер. 

«Первый раз с его карты деньги сняли 1 октября, в начале октября мы как раз пошли в банк. Я приходила в банк и говорила, что у меня есть подозрения, что картой может кто-то пользоваться. Мне не верили», — рассказывает евгения. 
Деньги списывались с 1 по 3 октября (почти миллион). Потом у карты регулярно проверяли баланс. Последнее списание случилось после смерти Андрея — 12 ноября. За 2 дня до этого на карту поступило довольствие военнослужащего по контракту (200 тысяч рублей).

Списания происходили в банкомате в селе Андреевке в ДНР, а потом в подмосковном Зеленограде.

В ВТБ ИА Регнум рассказали, что в банке действует специальная схема защиты счетов клиентов-участников СВО. Якобы родственники Андрея не предоставили нужных документов и им предлагали обратиться в контакт-центр. По словам Евгении, не предлагали. 

«Мы сожалеем, если консультация была оказана не в полном объеме, и проведем внутреннюю проверку, чтобы минимизировать подобные случаи в будущем», — такой комментарий дал банк. 
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#сво
#банк
#военные
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Путин подписал указ о посмертном награждении военкора Максудова
25 ноября 2023, 08:14

Фото: istock / SergeyPankratov

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова.
Журналист погиб в Запорожской области. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича - корреспондента информационного канала «Россия 24» (посмертно)», - сказано в указе, пишет РИА Новости. 
В среду ВСУ ударили с беспилотника по группе российских журналистов,, которые готовили материал об обстрелах Запорожской области. 

Борис Максудов получил осколочные ранения. Его эвакуировали.

В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил, что Борис Максудов скончался от ранений в 6 утра по дороге в Джанкой.

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В Киеве прогремели взрывы

Глава СБУ Малюк: «Крымский мост обречён»
#военкор
#сво
#беспилотник
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В Киеве прогремели взрывы
25 ноября 2023, 08:06

Фото: istockphoto/RamonCast

В Киеве произошла серия взрывов.
Сообщается, что в Киеве произошла серия взрывов. Об этом пишет телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
По данным репортеров, к Киеву приближается значительное количество беспилотников.

До этого в столице Украины объявили воздушную тревогу. В воздушном пространстве Киевской области обнаружили дроны. Была информация об угрозе ракетного удара по Киеву.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречён» и пообещал совершение новых терактов. Это заявление цитирует украинский Telegram-канал «Политика Страны».

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Глава СБУ Малюк: «Крымский мост обречён»
#сво
#украина
#новости
#киев
#взрывы
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На Украине хотят убрать русский жестовый язык
25 ноября 2023, 07:58

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

На Украине планируют избавиться от русского жестового языка, который используют глухонемые украинцы.
Об этом сообщил журналист Александр Хребет в материале для Kyiv Independent.

По словам члена экспертной комиссии Украинского общества глухих Натальи Аданюк, в стране делают попытки отказаться от всех жестов, которые содержат любой намек на «русскость». 

По мнению Аданюк, нужно найти замену жесту благодарности на русском, выглядящему как поклон. Вместо него нужно использовать международный аналог, потому что «украинцы не должны ни перед кем кланяться», говорит Аданюк.

В статье отмечается, что украинские власти не проявляют должной заботы о глухих украинцах. К примеру, офис президента Украины Владимира Зеленского не делает сурдоперевод для его заявлений.

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#всу
#сво
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MWM: Россия нарастила производство ракет для комплексов «Искандер»
25 ноября 2023, 06:36

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Россия нарастила производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и теперь в состоянии а массированно применять последний в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).
«Его ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, но и из-за способности к сложным маневрам, из-за которых их крайне сложно перехватить», — написало издание об «Искандере». 

Отмечается, что с такими ракетами сложно бороться даже с помощью ЗРК Patriot.

«Искандер» - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы, в семейство которых входят несколько модификаций: «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главным назначением комплекса является уничтожение систем противовоздушной обороны противника, а также важнейших объектов, покрываемых военным соперником на дальностях до 500 км.

В зависимости от модификации, комплексы «Искандер» имеют различную дальность стрельбы. К основной особенности комплекса относят ракеты, которые содержатся в его арсенале. Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, которые ставят электронные помехи, при приближении к цели. Таким образом, снаряды остаются неуязвимыми для систем ПВО противника. Кроме того, комплексы могут похвастаться сверхнизкими высотами, на которых летят к цели ракеты, они также способны огибать рельеф местности, обходя различные препятствия.

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#ракета
#россия
#украина
#ракеты
#пво
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Глава СБУ Малюк: «Крымский мост обречён»
МК: Глава СБУ Василий Малюк назвал Крымский мост «обречённым» и пообещал теракты
25 ноября 2023, 06:19

Фото: iStock/Ekaterina_Utorova

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречён» и пообещал совершение новых терактов. Это заявление цитирует украинский Telegram-канал «Политика Страны».
Слова Малюка прозвучали в документальном фильме «СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис». В том числе он рассказал, как СБУ подрывала мост с помощью морских дронов «Sea Baby».

Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление причастны к взрывам на Крымском мосту, атакам беспилотных летательных аппаратов по Кремлю и ударам по российским кораблям. Об этом сообщило американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники из числа бывших и действующих представителей властей Соединенных Штатов и Украины.

Напомним, что первый теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. Федеральная служба безопасности России сразу же заявила о причастности Украины к этому происшествию. Взрыв произошёл внутри грузовика, который провозил взрывчатое вещество под видом другого груза.

Второй инцидент произошёл 17 июля. Тогда украинские военные запустили два надводных беспилотника, которые повредили конструкцию моста. В результате этого происшествия погибли мать и отец девочки, которая выжила, но получила ранения.

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#сбу
#теракт
#крымский мост
#украина
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Савчук: Бойцы «Центра» поразили 200 целей на краснолиманском направлении СВО
25 ноября 2023, 05:34

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Военнослужащие группировки Воружённых сил РФ «Центр» поразили более двухсот целей на краснолиманском направлении специальной военной операции, а также нанесли удар по живой силе и технике запрещённой на территории России бригады «Азов»*. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Савчук.
 В результате удара были поражены четыре командно-наблюдательных пункта и пять районов скоплений техники ВСУ. В районе Серебрянского лесничества участка группировка нанесла поражение военным и технике 12-й бригады специального назначения «Азов»*, а также был сбит беспилотник ВСУ в районе Кременной.

В общей сложности, потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ и два пикапа.

Напомним, что президент  России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#сво
#вооружённые силы рф
#украина
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и Черниговской областях Украины
25 ноября 2023, 03:59

Фото: iStock/Sergii_Zhmurchak

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской и Черниговской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, на которые ссылается ТАСС.
Администрация Киевской области, в свою очередь, сообщила о работе сил противовоздушной обороны.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в подконтрольном официальному Киеву городе Запорожье. Кроме того, на территории контролируемых Киевом районах Запорожской области также объявлялась воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#киев
#воздушная тревога
#пво
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Достижения.рф