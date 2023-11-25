Самолёты Черноморского флота уничтожили катера ВСУ у Крыма

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Минобороны России показало видео, где самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота проводят патрулирование акватории у берегов Крыма и выполняют боевую задачу.
По данным телеканала «Звезда», задачей экипажей Су-30СМ и Су-24М было обнаружить и уничтожить безэкипажные катера и скоростные десантные лодки ВСУ. Также истребители эффективны в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
24 ноября Минобороны России сообщало, что над Крымом сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа. Действия Украины расценили как попытку совершить террористическую атаку.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречён» и пообещал совершение новых терактов. Это заявление процитировал украинский Telegram-канал «Политика Страны».
Слова Малюка прозвучали в документальном фильме «СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис». В том числе он рассказал, как СБУ подрывала мост с помощью морских дронов «Sea Baby».
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24 ноября Минобороны России сообщало, что над Крымом сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа. Действия Украины расценили как попытку совершить террористическую атаку.
Слова Малюка прозвучали в документальном фильме «СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис». В том числе он рассказал, как СБУ подрывала мост с помощью морских дронов «Sea Baby».
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Мария Фирсова