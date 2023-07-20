Сапер Рахматулла: ВСУ стали применять сельхоздроны на фоне истощения запасов Bayraktar

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять сельскохозяйственные БПЛА из-за истощения своих запасов Bayraktar, рассказал РИА Новости сапер Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Рахматулла.
Рахматулла отметил, что такие сельхоздроны, как правило, несут на себе по нескольку боеприпасов сразу, среди которых можно найти минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, 25- и 50-килограммовые бомбы.
Все чаще такие БПЛА стали встречаться (и сбиваться) российскими военными в районе Кинбурнской косы в Херсонской области Украины. Именно там был сбит один из последних принадлежащих ВСУ «Байрактаров».
Совсем недавно, в мае 2023 года, Центр военно-морского анализа США подтвердил, что поставляемые Украине «Байрактар» практически полностью уничтожены, поскольку оказались уязвимы перед российскими средствами ПВО и войсками радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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Артем Путинцев