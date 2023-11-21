Сатанист, который расчленял подростков, отправился на СВО и получил свободу

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33-летнего мужчину летом 2010 года приговорили к 20 годам лишения свободы. По словам его отца, сын получил свободу после полугодичной службы в подразделении «Шторм Z». На СВО экс-заключенный был тяжело ранен и получил инвалидность.
«Он ходит, но ранение было тяжелое. На СВО его вряд ли снова возьмут», — рассказал отец мужчины.В данный момент помилованный живет в Дзержинском районе Ярославля с матерью.
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