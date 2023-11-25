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Военнослужащие группировки Воружённых сил РФ «Центр» поразили более двухсот целей на краснолиманском направлении специальной военной операции, а также нанесли удар по живой силе и технике запрещённой на территории России бригады «Азов»*. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Савчук.
В результате удара были поражены четыре командно-наблюдательных пункта и пять районов скоплений техники ВСУ. В районе Серебрянского лесничества участка группировка нанесла поражение военным и технике 12-й бригады специального назначения «Азов»*, а также был сбит беспилотник ВСУ в районе Кременной.
В общей сложности, потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ и два пикапа.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Артем Путинцев