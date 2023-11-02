Савчук: На Краснолиманском направлении поражено 160 целей ВСУ

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Российские военные нанесли огневое поражение 160 целям Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов на краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.
ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцов ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцовНапоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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