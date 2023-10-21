Фото: iStock/Sergii_Zysko
Войска группировки «Центр» Вооружённых сил РФ всего лишь за одни минувшие сутки поразили около 130 целей Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении специальной военной операции. Потери противника при этом составили минимум 255 человек, сообщил в разговоре с ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Огнем артиллерии, а также ударами штурмовой и армейской авиации «Центра» оказались поражены подразделения 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.
При этом, по словам Савчука, «в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские военные на купянском направлении отбили 11 атак ВСУ
Экс-дипломат Фриман: Две армии ВСУ уничтожены, сейчас гибнет третья
Войска РФ сорвали шесть попыток атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества
При этом, по словам Савчука, «в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск».
Читайте также:
Российские военные на купянском направлении отбили 11 атак ВСУ
Экс-дипломат Фриман: Две армии ВСУ уничтожены, сейчас гибнет третья
Войска РФ сорвали шесть попыток атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества
Артем Путинцев