Войска группировки «Центр» Вооружённых сил РФ всего лишь за одни минувшие сутки поразили около 130 целей Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении специальной военной операции. Потери противника при этом составили минимум 255 человек, сообщил в разговоре с ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.