Сбитый под Белгородом беспилотник был начинён чешской взрывчатой

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Беспилотный летательный аппарат, который сбили под Белгородом, нес в себе пластиковую взрывчатку «Семтекс», произведенную в Чехии. Информацию об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Обломки БПЛА обнаружили вечером в воскресенье, 8 октября, на территории приусадебного участка в Корочанском районе. Удалось установить, что фрагменты принадлежали беспилотнику самолётного типа, уничтоженного средствами противовоздушной обороны четырьмя днями ранее, в ночь на 4 октября.
При осмотре сотрудники обнаружили 800 граммов взрывчатки чешского производства, которую начинили поражающими элементами в виде металлических шариков. Взрывчатку изъяли для проведения экспертизы.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак