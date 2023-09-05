Сбитый в Истринском районе БПЛА был кустарного производства

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Беспилотник, сбитый в Истринском районе Подмосковья, оказался кустарного производства и был начинен взрывчатым веществом. Об этом рассказала глава муниципалитета Истра Татьяна Витушева.
По ее словам, в ходе осмотра сбитого беспилотника стало понятно, что он был кустарного производства. Также уточняется, что дрон был начинен взрывчаткой, её мощность устанавливается. Сейчас обломки сбитого БПЛА собраны и отправлены на экспертизу.
Она также призвала местных жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы систем противовоздушной обороны.
Напомним, минувшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью в Калужской области и Истринской районе Подмосковья сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели в сторону российской столицы.
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«Взрывной волной были нанесены незначительные повреждения 5 близлежащим частным домам. Муниципальными службами продолжается обход жителей и обследование домовладений, производится уборка мусора и осколков выбитых стекол», – рассказала Витушева.
Напомним, минувшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью в Калужской области и Истринской районе Подмосковья сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели в сторону российской столицы.
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Элина Позднякова