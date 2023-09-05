Сбитый в Истринском районе БПЛА был кустарного производства

На Донецком направлении в районе Клещеевки украинский боевик из нацбатальона «Айдар»* подорвался при установке самодельного взрывного устройства. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Со ссылкой на собственные источники.