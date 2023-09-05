Мужчина погиб при обстреле белгородского села Козинка

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ВСУ второй раз аз день обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. На этот раз погиб один мирный житель, также серьезное ранение получила женщина. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что одна женщина получила серьезную минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Она была экстренно госпитализирована. Сейчас врачи оказывают ей помощь.
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Элина Позднякова