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Мужчина погиб при обстреле белгородского села Козинка

05 сентября 2023, 15:24
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

ВСУ второй раз аз день обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. На этот раз погиб один мирный житель, также серьезное ранение получила женщина. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что одна женщина получила серьезную минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Она была экстренно госпитализирована. Сейчас врачи оказывают ей помощь.


Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела ВСУ села Козинка в Гайворонском округе Белгородской области пострадали 11 жилых домов. Кроме того, частичные повреждения получили линии газоснабжения и электропередачи.

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СБУ заочно обвинила бизнесмена Фридмана в финансировании армии РФ
05 сентября 2023, 15:35

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

СБУ заочно обвинила российского олигарха Михаила Фридмана в том, что он финансирует конфликт на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, который причастен к финансированию войны против Украины», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно следствию, Фридман с самого начала СВО предоставил два млрд рублей военным заводам. Он также помогал с поставками сухпайков, одежды и других вещей под торговым знаком «Армия России». Кроме того, российский бизнесмен страховал жизнь и здоровье военных, а также военную технику российского производства. Также Фридман помог организовать российскую мобильную связь на новых территориях.

Таким образом, Фридману теперь грозит до восьми лет лишения свободы и изъятие всего имущества. В СБУ утверждают, что он скрывается от правосудия за границей.

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#сбу
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Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении
05 сентября 2023, 15:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении, об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
«Наши воины на Бахмутском (Артемовском) направлении. Сложные задачи», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

Он также отметил, что на позиции бойцов прибыл вместе с генералом Александром Сырским. Вместе они наградили украинских боевиков за военные успехи.

Напомним, российским силам удалось взять под контроль Артемовск, Минобороны РФ сообщило в ночь на 21 мая. Город был освобожден силами ЧВК «Вагнер», во главе с ныне покойным Евгением Пригожиным. После этого украинские войска неоднократно пытались вернуть контроль на Артемовском, однако, все их попытки провалились. 

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#зеленский
#артемовск
#сво
#всу
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Bihus: Минобороны Украины получило один беспилотник вместо 55 обещанных
05 сентября 2023, 14:45

Фото: iStock/Yurchello108

Минобороны Украины заплатило 17,6 миллиона долларов за поставку 55 беспилотников, а к назначенному времени получило только один. Об этом сообщает украинский проект Bihus.info.
Фирма, связанная с бывшим депутатом Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Бориславом Розенблантом, предоставила Министерству обороны Украины четыре БПЛА вместо 55 обещанных. При этом, три из этих четырёх беспилотников были отправлены на доработку. 

В связи со сложившейся ситуацией Минобороны Украины приняло решение сдвинуть дедлайн до октября.

Ранее сообщалось, что вместо обещанных БМП Bradley украинские военные получили устаревшие М113, изготовленные во время Вьетнамской войны.

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#украина
#оборона
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Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ способны освободить Одессу и Харьков
05 сентября 2023, 14:33

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные имеют возможность чтобы в случае необходимости под свой контроль Одессу и Харьков. Такое мнение выразил в своей статье для RT бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Украина своими действиями в 2014 году потеряла Крым. Из-за своего выбора в 2022 году она потеряла Донбасс, Запорожье и Херсон. И если Киев продолжит затягивать этот конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищать себя, он рискует потерять еще большую территорию, включая Одессу и Харьков», — пишет Риттер.

Он также добавил, что руководство Украины и стран-союзниц пока не понимают, что Россия не нуждается в переговорах ради переговоров. По словам Риттера, Россия идет к поставленным в рамках СВО целям и задачам. А Украине странам Запада не хватает сил, чтобы помешать ей.

Военный подчеркнул, что чем дольше будет длиться конфликт, тем силнее будет страдать Украина. Таким образом, он уверен, что пришло время вступить на путь мира. Однако Риттер предположил, что такое может произойти только в случае капитуляции Киева.

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#херсон
#Харьков
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Шойгу: ВСУ прикрывают провал наступления атаками на гражданские объекты
05 сентября 2023, 13:53

Фото: сайт Кремля

ВСУ пытаются прикрыть свои неудачи в ходе контрнаступления ударами по гражданской инфраструктуре и выдают их за свою победы. Об этом в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», - объяснил Шойгу.

По словам министра обороны России, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тысяч человек. Он отметил, что  при осуществлении так называемого наступления, украинские военные лишаются не только личного состава, но и западной техники. С начала контрнаступления, украинские подразделения потеряли около 7,6 тысяч единиц вооружения.

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Гладков: При обстреле села Козинка пострадали 11 жилых домов
05 сентября 2023, 13:27

Фото: istockphoto/frantic00

В результате обстрела ВСУ села Козинка в Гайворонском округе Белгородской области пострадали 11 жилых домов. Кроме того, частичные повреждения получили линии газоснабжения и электропередачи.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также уточнил,  что всего в населенном пункте зафиксировано восемь прилетов артиллерийских мин. Кроме домовладений и коммуникаций, повреждения также получил один легковой автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

Глава региона добавил, что на месте в настоящее время работает специальная комиссия, которая занимается обследованием повреждений и оценкой нанесенного ущерба. По словам Вячеслава Гладкова, аварийно-ремонтные бригады смогут приступить к устранению последствий обстрела сразу, как только получат соответствующее разрешение.

Село Козинка Гайворонского округа находится всего в нескольких метрах от государственной границы России и Украины.

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#обстрел
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Медведев рассказал, до какого момента должна идти СВО
Медведев: СВО будет идти до победы над теми, кто издевался над своим народом на Донбассе
05 сентября 2023, 12:36

Фото: сайт Кремля

Специальная военная операция должна идти по тех пор, пока не будут выполнены все её цели и не будет одержана победа над теми, кто восемь лет издевался над своим народом на Донбассе. Об этом в своём Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось, что международная комиссия ООН по расследованию нарушений на Украине не нашла доказательств того, что действия российских военных на Украине – это геноцид.

Медведев прокомментировал данное заявление. Он призвал членов этой комиссии взглянуть на события, которые предшествовали началу СВО, а именно, на геноцид и военные преступления, но не со стороны России, а от лица Украины, которые страна совершала по отношению к собственным гражданам.

Медведев утверждает, что Украина совершала геноцид и военные преступления на Донбассе с 2014 года. За восемь лет вооружённого конфликта на этой территории погибло свыше трёх тысяч мирных жителей.

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#дмитрий медведев
#украина
#сво
#донбасс
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Рогов оценил обстановку на Запорожском направлении
Рогов прокомментировал слова Шойгу о ситуации на Запорожском направлении
05 сентября 2023, 12:30

Фото: iStock/Sergii Zyskо

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о напряжённой обстановке на Запорожском направлении.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал наиболее напряжённой обстановку на Запорожском направлении. Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. О том, как идут бовые действия на данном участке фронта и имееют ли успехи украинские военнослужащие при осуществлении контраступления, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с «Радио 1».

«На Запорожском направлении сейчас горячо. Противник в районе Времевского выступа предпринял массированные обстрелы российских минных полей с целью разминирования. Благодаря этому, вражеская техника смогла продвинуться дальше обычного. Сейчас идут тяжелые, кровопролитные бои, в силу высокой интенсивности. ВСУ высадили десант, и бронетехника также пошла», - объяснил Рогов.
Однако, несмотря на усилия противника, российским военнослужащим удается держать линию обороны, отметил эксперт. 

«Наши ребята удерживают оборону и уничтожают технику противника. Без преувеличения, российские бойцы героически отстаивают линию обороны. Также, усилия прилагаются в районе Новодонецкого и Новомайорского. После них идет Старомлиновка. Из этих двух поселков хорошая дорога на Старомлиновку, а оттуда уже на Бердянск, на Азовское море», - подчеркнул Рогов. 
На вопрос о том, как можно оценить украинское контрнаступление, эксперт ответил, что оно провалилось. 
 
«Три месяца прошло, и за эти три месяца, даже по украинским официальным версиям, которые преувеличены и оптимистичны для них, подтвержден захват с их стороны 0,4% от территорий, которые российская армия освободила», - заключил Рогов.  
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Собянин сообщил о сбитом в Тверской области БПЛА
05 сентября 2023, 12:02

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Тверской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник, который летел в сторону российской столицы.
«Силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы», - написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.

Собянин также сообщал, что минувшей ночью в Калужской области и Истринской районе Подмосковья сбиты украинские беспилотные летательные аппараты, которые летели в сторону российской столицы.

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