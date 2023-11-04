СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу из-за поддержки СВО

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Служба безопасности Украины в Телеграм-канале заявила, что патриарху Кириллу предъявлено обвинение за поддержку СВО.
Патриарх Кирилл обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины». По данным СБУ, с начала СВО заведено 70 уголовных производств в отношении священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Под следствием 16 митрополитов.
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