Украина пригрозила России новыми жесткими терактами

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Напряжение между Украиной и Россией продолжает нарастать и СБУ заявила, что Украина собирается серьезно действовать в ответ на атаки по энергообъектам страны.
«Россияне должны понимать – если они собираются атаковать объекты энергетики Украины, то будут получать на это жесткий ответ», – заявил представитель СБУ.Информацию сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источник в Службе безопасности Украины. По словам собеседника агентства, у Украины имеются ресурсы, чтобы дать ответ России. Источник заявил, что СБУ будут и дальше устраивать теракты на объектах энергоструктуры РФ.
Также, 21 сентября во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Дарницком районе Киева прогремел взрыв, который лишил электричества и воды несколько микрорайонов.
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Алина Юрчак