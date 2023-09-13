СБУ провела проверку состояния радиационной безопасности на территории Украины

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На территории Украины проводится масштабная проверка состояния радиационной безопасности. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
В результате проведённой проверки не было обнаружено опасных радиоактивных материалов, а также загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами.
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Анастасия Чинкова