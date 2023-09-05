СБУ заочно обвинила бизнесмена Фридмана в финансировании армии РФ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
СБУ заочно обвинила российского олигарха Михаила Фридмана в том, что он финансирует конфликт на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, который причастен к финансированию войны против Украины», - говорится в сообщении ведомства.
Согласно следствию, Фридман с самого начала СВО предоставил два млрд рублей военным заводам. Он также помогал с поставками сухпайков, одежды и других вещей под торговым знаком «Армия России». Кроме того, российский бизнесмен страховал жизнь и здоровье военных, а также военную технику российского производства. Также Фридман помог организовать российскую мобильную связь на новых территориях.
Читайте также:
СБУ обвинила украинского олигарха Коломойского в мошенничестве
Зеленский издал указ об увольнении начальника управления СБУ в Закарпатской области Борзилова
Гончаренко: Глава СБУ Малюк отказался от предложенного ему места главы МВД
Элина Позднякова