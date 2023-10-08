SCMP: В рядах ВСУ становится всё больше дезертиров

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В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) всё чаще наблюдаются случаи дезертирства, заявил обозреватель издания South China Morning Post Самид Баша.
«Появляются сообщения о постоянно растущем стрессе и проблемах с психическим здоровьем. Солдаты неохотно выходят на поле боя <…> Это способствует низкому моральному духу в ВСУ, где наблюдается массовое дезертирство», — говорится в материале.В качестве основных причин низкого морального духа украинских боевиков журналист назвал высокие потери ВСУ, нехватку отдыха из-за отсутствия ротаций и ненадежность боеприпасов, которые приводят к ранениям солдат.
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