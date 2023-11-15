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ВС РФ взяли в плен двух грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ под Кременной в ЛНР. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Центр».
По словам российского военного, на кременском направлении у позиций ВС РФ были обнаружены два бойца противника. Ими оказались грузинский наёмники из второго «Интернационального легиона обороны Украины». Обоих взяли в плен.
Один из пленных пояснил, что они должны были сменить бразильских снайперов, однако заблудились.
Накануне Чубетитдзе также рассказывал, что в иностранном легионе ВСУ служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы и французы. При этом он уточнил, что большинство из них скрываются в ВСУ от наказания за тяжкие преступления, которые они совершили у себя на родине.
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Один из пленных пояснил, что они должны были сменить бразильских снайперов, однако заблудились.
«Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации», — передает РИА Новости слова грузинского наемника Георгия Чубетидзе.По его словам, они сдались российским военным без боя.
Накануне Чубетитдзе также рассказывал, что в иностранном легионе ВСУ служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы и французы. При этом он уточнил, что большинство из них скрываются в ВСУ от наказания за тяжкие преступления, которые они совершили у себя на родине.
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Элина Позднякова