Сдавшиеся в плен военные ВСУ передали ВС РФ западные пулеметы

Украинские военные, которые сдались в поен на направлении Сватово — Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной «Волга», передали ВС РФ три пулемета производства США, Бельгии и Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, который предоставил фотографии трофеев.