Сдавшиеся в плен военные ВСУ передали ВС РФ западные пулеметы

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Украинские военные, которые сдались в поен на направлении Сватово — Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной «Волга», передали ВС РФ три пулемета производства США, Бельгии и Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, который предоставил фотографии трофеев.
«В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета - американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3. Все оружие будет передано в музеи», – говорится в сообщении.
Напомним, накануне стало известно, что на направлении Сватово — Кременная группа бойцов ВС Украины сдались в плен военнослужащим ВС РФ. Они принесли с собой ящики с боеприпасами, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК. После передачи трофеев украинским бойцам назначили другую точку выхода, где произошла сдача в плен.
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