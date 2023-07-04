Секретарь СНБО Данилов раскрыл новую тактику контрнаступления ВСУ

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал на своей странице в Twitter о новой тактике, которой намерены придерживаться Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления.
«Задача номер один — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплекта, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО русской армии», - прокомментировал ситуацию Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что ВСУ не нацелены на прорыв российской обороны.
«Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом», - подытожил Данилов.
Ранее Владимир Рогов рассказал, как российские войска отражают все попытки Вооруженных сил Украины атаковать на Запорожском направлении. ВС РФ используют крайне успешную тактику, и украинские войска не могут пробиться ни на миллиметр.
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