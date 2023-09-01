Секретарь СНБО Украины Данилов: рассматривается вопрос о мобилизации условно пригодных мужчин

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На Украине планируют мобилизовать ограниченно годных к военной службе мужчин. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
Ранее, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представителями правоохранительных органов будут проверены на подлинность справки о непригодности к службе в армии, которые были выданы военно-врачебными комиссиями призывникам с 24 февраля 2022 года. Такая мера принята в связи с подозрениями на коррупцию в военкоматах.
Данилов заявил, что необходимо выяснить, какую деятельность могут совершать условно пригодные призывники, а также дать чёткое определение понятиям «пригоден» и «условно пригоден».
Украинский телеканал ТСН уточняет, что условная пригодность не означает полную отсрочку от мобилизации или увольнения с военной службы.
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Данилов заявил, что необходимо выяснить, какую деятельность могут совершать условно пригодные призывники, а также дать чёткое определение понятиям «пригоден» и «условно пригоден».
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Анастасия Чинкова