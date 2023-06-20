Секретарь СНБО Украины Данилов: Контрнаступление ВСУ идет по плану и без отклонений

Однако знает о нем лишь ограниченный круг лиц
Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет «по плану и без отклонений». Видеоролик с его выступлением опубликовал в своем Telegram-канале журналист Руслан Осташко.
При этом, по словам Данилова, о плане контрнаступления знает только ограниченный круг лиц в руководстве Украины.
Ранее американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу о том, что командование ВСУ может в ближайшее время сделать паузу в контрнаступлении на линии боевого соприкосновения, чтобы совершить переоценку тактики. Причиной для этого стали неудачи на Запорожском и Южнодонецком направлениях.
При этом, по словам Данилова, о плане контрнаступления знает только ограниченный круг лиц в руководстве Украины.
Артем Путинцев