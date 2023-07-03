Село Троицкое в Курской области попало под обстрел ВСУ

Фото: Telegram-канал Р. Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Троицкое в Кореневском районе. Пострадавших нет.
«В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал. Ремонт в образовательном учреждении будет проведен незамедлительно», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что к ремонтным работам специалисты приступят сразу, как появится возможность.
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