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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Жертв среди населения нет, но снаряды повредили опоры линии электропередачи и вышку сотовой связи.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, подвергая обстрелам мирные города и объекты на территории России. Так, недавно ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области.
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Александр Бойцов