Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками

Фото: сайт Кремля
«Сегодняшний день в Донецке, Горловке, Ясиноватой стал еще одним испытанием. Семеро людей были ранены во время обстрелов, произведенных украинскими войсками, в числе пострадавших есть подросток, его состояние оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении Пушилина в его телеграм-канале.Пушилин также отметил, что в Кировском районе Донецка произошел инцидент с противопехотной миной «Лепесток». Пострадавшему была оказана всеобъемлющая медицинская помощь.
Читайте также:
ВСУ снова обстреляли города и поселки в ДНР
Пушилин: девочки из ДНР не пострадали от рук педофила в лагере в Анапе
Шойгу представил к наградам экипаж российского танка