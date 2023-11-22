Семьи участников СВО из Дмитрова съездили на экскурсию в Белоруссию

Фото: администрация Дмитровского г. о.
Семьи участников спецоперации из Дмитрова побывали в Белоруссии. Экскурсия была организована по поручению главы городского округа Ильи Поночевного, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Администрация Дмитровского округа уделяет особое внимание поддержке военнослужащих и их семей. Пуховичский район Минской области и Дмитровский округ – побратимы. Много лет они сотрудничают в сферах культуры, образования и молодёжной политики, патриотического воспитания детей.
Экскурсанты побывали в музейном комплексе старинных народных ремесел и технологий «Дудутки», познакомились с многовековой историей Минска, увидели главные достопримечательности города. Большой интерес у гостей вызвали два уникальных исторических объекта, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – Несвижский и Мирский замки.
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Экскурсанты побывали в музейном комплексе старинных народных ремесел и технологий «Дудутки», познакомились с многовековой историей Минска, увидели главные достопримечательности города. Большой интерес у гостей вызвали два уникальных исторических объекта, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – Несвижский и Мирский замки.
«В поездке мы узнали много полезной и интересной информации, получили массу положительных эмоции и увезли с собой добрые воспоминания о путешествии. Благодарю главу нашего округа Илью Поночевного за возможность побывать в этой замечательной стране», – сказала ученица школы №10 Дарья Бурцева.Гости передали представителям Пуховичского района благодарственное письмо и сувенир от Поночевного.
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Лора Луганская