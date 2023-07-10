Сенатор Джабаров: «Передача командиров «Азова»* пускай остается на совести Эрдогана»

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Украине командиров полка «Азов»* для того, чтобы перед саммитом НАТО продемонстрировать свою верность альянсу.
«Передача командиров «Азова»* пусть остается на совести Эрдогана. Я думаю, не стоит придавать значения и обострять конфликт. Мы в любом случае сделаем выводы и примем к сведению решение президента Турции, у нас никто ничего не забывает», — пояснил в беседе с NEWS.ru Джабаров.
А ассистент президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не участвовали в освобождении и возвращении командиров бригады «Азов»* на Украину из Турции.
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* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
Мелисса Тимофеева