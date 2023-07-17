Сенатор Джабаров призвал отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост

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Украину необходимо полностью отсечь от Черного моря, таким образом, Одесса и Николаев должны стать русскими городами. Об этом после теракта на Крымском мосту заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами», - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к атаке на Крымский мост причастен киевский режим, который осуществляет теракты под руководством США и Британии. В результате ЧП погибли два жителя Белгородской области, также ранена 14-летняя девочка. В самой же Украине назвали теракт на Крымском мосту «хорошими новостями».
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Элина Позднякова