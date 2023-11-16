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В Херсоне, который временно находится под контролем Киева, фактически сложилась ситуация гуманитарной катастрофы. Все, кто смог, уже покинули город.
Как отметил Кастюкевич, в городе остались в основном старики и маломобильные граждане. Но это русские люди и они очень ждут возвращения России в русский город Херсон, заключил политик.
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