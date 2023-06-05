Сенатор Климов: ««Поставки оружия Киеву делаются под давлением США»

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Сенатор Климов заявил о нежелании Европы участвовать в боевых действиях с Россией
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов объяснил, что Бельгия, начала расследование использования её оружия украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Белгородской области, поскольку не хочет, как и вся Европа, участвовать в прямом военном противостоянии с Россией.
Сенатор отметил, что поставлять оружие украинцам Европу подталкивают США.
А советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что огромное давление Запада испытывает и Украина, которая физически не может наступать, но должна под натиском западных стран, поставляющих Киеву вооружения.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что нельзя предсказать итоги возможного контрнаступления ВСУ.
Сенатор отметил, что поставлять оружие украинцам Европу подталкивают США.
«Поставки оружия Киеву делаются под давлением США, от европейцев здесь мало что зависит. Вооружение будет поставляться на Украину до тех пор, пока в Вашингтоне не поймут, что Россию таким образом не победить», – сказал в беседе с «Абзацем» Климов.
А советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что огромное давление Запада испытывает и Украина, которая физически не может наступать, но должна под натиском западных стран, поставляющих Киеву вооружения.
«Круглые сутки наши планирующие авиабомбы разрушают ближайший тыл противника в пределах 50 км за линией фронта. Украинские войска в буквальном смысле сточились о Бахмут, потери гигантские. Поэтому Киев не хочет наступать и не может не наступать из-за давления Запада. Вот в чём основная причина истерики на Украине», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» Казаков.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что нельзя предсказать итоги возможного контрнаступления ВСУ.
Мелисса Тимофеева