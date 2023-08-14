Сенатор Ковитиди: США готовятся к президентским выборам, им уже становится не до Украины

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что США не до Украины, так как происходит подготовка к выборам президента в 2024 году, где гражданам отводится роль простых статистов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ковитиди, демократы постараются использовать «финансовую помощь» Украине для своей избирательной кампании.
Ковитиди добавила, что США управляет пребывающий в стойкой деменции президент, который не откликается на свое имя.
Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил, что нынешний американский лидер Джо Байден сошел с ума. По словам Трампа, Байден — это «ментальная катастрофа для США». Трамп добавил, что «отвратительные и угрожающие стране» политики, которая проводит действующая американская администрация — это свидетельство глупости и некомпетентности Байдена.
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«Сцена готова, устанавливаются декорации, свет, идут торги за главные и второстепенные роли, рассчитывается бюджет кампании и его возвратность, сторонами выписывается сценарий», — отметила сенатор.
Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил, что нынешний американский лидер Джо Байден сошел с ума. По словам Трампа, Байден — это «ментальная катастрофа для США». Трамп добавил, что «отвратительные и угрожающие стране» политики, которая проводит действующая американская администрация — это свидетельство глупости и некомпетентности Байдена.
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Екатерина Коршунова