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««Лавочка» закрывается и байдены-зеленские, а также целая компания их вечно голодных компаньонов по кровавому бизнесу останутся без миллионных заработков», — пояснила Ковитиди.
Сенатор дополнила, что Украине и их хозяевам необходима «эскалация вооруженного конфликта с РФ».
Она также отметила, что граждан России хотят напугать, поэтому и выбрали эту важную историческую дату.
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