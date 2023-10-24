Сенатор Цеков призвал повышать обороноспособность Крымского моста

Фото: istockphoto.com/Vyacheslav Makaryev
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей в ответ на заявление представителя украинских ВМС Дмитрия Плетенчука об уничтожении Крымского моста призвал повышать обороноспособность конструкции.
«Уже понятно и без всяких угроз, что они хотели бы разрушить Крымский мост. В этой ситуации нам надо повышать обороноспособность моста. Я считаю, что в настоящее время над проблемой безопасности наши соответствующие силы работают постоянно», — отметил в беседе с RT Цеков.
По его мнению, такие заявления произносятся, в первую очередь, для поднятия боевого духа ВСУ, которые терпят неудачи.
Читайте также:
«Будет разрушен»: В Киеве выступили с новыми угрозами взорвать Крымский мост
Крымский парламентарий раскрыл, какие страны причастны к терактам на Крымском мосту
Украина работала вместе с ЦРУ для подготовки удара по Крымскому мосту
Мелисса Тимофеева