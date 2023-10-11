«Серьезнейший удар»: На Украине пришли в шок от ситуации в Авдеевке

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Российские силы нанесли серьезнейший удар по Авдеевке, в то время как украинское командование ничем не может им ответить, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Российское наступление идет в районе Купянска, и сейчас они решили нанести серьезнейший удар в районе Авдеевки», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Эксперт также напомнил, что деньги, вооружение и боеприпасы у Киева на исходе. При этом, поставки от западных партнеров могут резко прекратиться на фоне эскалации конфликта Палестины и Израиля.
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