Сергей Шойгу вручил звезды Героев России бойцам-участникам СВО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героев России и именное огнестрельное оружие российским бойцам, участвующим в проведении специальной военной операции на Украине.
Государственные награды получили командир мотострелкового полка Клещерёв, командир мотострелковой бригады Роман Фёдоров и сержант-ракетчик Юрий Щербаков. В Минобороны РФ сообщили, что при их непосредственном участии было уничтожено 32 танка противника.
Так, Клещерёв в ходе боя возглавил штурмовой отряд. В ходе стремительной контратаки, проведенной подразделением, которым он командовал, противник потерял 11 танков, 10 боевых машин пехоты (БМП) и более 170 солдат.
Под командованием полковника Фёдорова было уничтожено 12 украинских танков и более 230 военнослужащих ВСУ. По его приказу российские бойцы выставили засады и скрытые заграждения, которые позволили отразить более 20 атак противника.
Расчет противотанкового ракетного комплекса, в составе которого воюет сержант Щербаков, за время спецоперации уничтожил девять танков ВСУ, четыре бронетранспортера и 12 БМП.
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Так, Клещерёв в ходе боя возглавил штурмовой отряд. В ходе стремительной контратаки, проведенной подразделением, которым он командовал, противник потерял 11 танков, 10 боевых машин пехоты (БМП) и более 170 солдат.
Расчет противотанкового ракетного комплекса, в составе которого воюет сержант Щербаков, за время спецоперации уничтожил девять танков ВСУ, четыре бронетранспортера и 12 БМП.
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Александр Бойцов