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За сентябрь месяц бойцами Вооруженных сил РФ уничтожено свыше 17 тысяч солдат ВСУ и более 2,7 тысячи единиц различного вооружения и военной техники. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на заседании Коллегии Минобороны России.
Министр обороны отметил, что США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, а солдат толкать на бессмысленные штурмы, которые, не принося успеха, ведут к все новым и новым бессмысленным потерям. Такие циничные действия стран Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, констатировал Сергей Шойгу.
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