Фото: Фотобанк Московской области
Серия взрывов прогремела в Луганске, над городом висит облако чёрного дыма
Серия взрывов прогремела над Луганском, город затянуло облаком чёрного дыма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
Отмечается, что четыре ракетных удара по промышленной зоне города зафиксировали местные власти. Жители в социальных сетях так же отмечают четыре взрыва.
Предположительно Вооружённые силы Украины ударили по городу ракетами Storm Shadow.
Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что сейчас на Запорожском направлении идет ожесточенный бой с танковой группой ВСУ. О ситуации на линии боевого соприкосновения он рассказал в беседе с «Радио 1».
После двух дней неуспешного контрнаступления, в результате которого противник понес колоссальные потери в живой силе и в военной технике, Киев не унимается, отметил эксперт.
Отмечается, что четыре ракетных удара по промышленной зоне города зафиксировали местные власти. Жители в социальных сетях так же отмечают четыре взрыва.
Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что сейчас на Запорожском направлении идет ожесточенный бой с танковой группой ВСУ. О ситуации на линии боевого соприкосновения он рассказал в беседе с «Радио 1».
После двух дней неуспешного контрнаступления, в результате которого противник понес колоссальные потери в живой силе и в военной технике, Киев не унимается, отметил эксперт.
Андрей Гаврилов