«Серьёзный ультиматум»: Симоньян рассказала, как остановить действия Украины

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Россия должна предъявить «какой-то серьёзный ультиматум», чтобы остановить использование снарядов с обеднённым ураном Украиной. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Своя правда» на НТВ.
Она заявила, что, если вовремя не остановить Украину, дальше будет только хуже.
Кроме того, Симоньян сообщила, что Украина не остановится даже перед так называемой красной линией, которую нельзя пересекать. Она добавила, что действия Киева становятся всё опаснее: «А давайте (танки – ред.) Leopard, а давайте ракеты дальнего действия. А потом и войска пойдут».
Ранее Пентагон анонсировал поставки Украине снарядов с обеднённым ураном.
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Кроме того, Симоньян сообщила, что Украина не остановится даже перед так называемой красной линией, которую нельзя пересекать. Она добавила, что действия Киева становятся всё опаснее: «А давайте (танки – ред.) Leopard, а давайте ракеты дальнего действия. А потом и войска пойдут».
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Анастасия Чинкова