«Шанс упущен»: Украинские эксперты признали провал ВСУ

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
Киев потерял шанс на завоевание российских территорий, заявили украинские военные эксперты в интервью для Newsweek.
«Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных завоеваний», - прокомментировал ситуацию источник издания.
Авторы статьи отметили, что поставленные на Украину американские танки Abrams, скорее всего, просто увязнут в грязи потеряют весь свой наступательный потенциал. Киеву придется тратить дополнительные средства, чтобы эвакуировать технику с полей сражения.
Читайте также:
«Армия инвалидов»: В ВСУ жалуются, что годными к службе признают больных солдат
Командир расчета ЗРК «Пуля» рассказал, как можно противостоять ракетам ATACMS
СМИ: На Украине начали блокировать банковские карты за неявку в военкомат
Евгения Парфентьева