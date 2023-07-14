Шеф Пентагона Остин назвал главную проблему ВСУ при контрнаступлении

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наибольшую трудность в ходе контрнаступления ВС Украины представляют минные поля.
«Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность», — цитирует CNN слова Остина.
Он отметил, что в распоряжении украинской армии по-прежнему остаются «большие силы» для контратаки.
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Диана Аванесян