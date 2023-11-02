Шеремет предложил Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что тактика и стратегия украинских войск, которая разработана специалистами НАТО, не оправдалась, ВС России сдержали наступление противника и уничтожили его основные боевые силы. По мнению Шеремета, украинское правительство показало свое «гнилое нутро», отправив на гибель на поле боя тысячи солдат, при этом заранее сомневаясь в успехах контрнаступления.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Залужного свидетельствуют о полном провале контрнаступления украинских войск. Чепа отметил, что по большому количеству позиций оружие НАТО проигрывает российскому, что также говорит о полном провале планов Вашингтона на контрнаступление ВСУ.
Напомним, Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Он пожаловался, что наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.
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Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Залужного свидетельствуют о полном провале контрнаступления украинских войск. Чепа отметил, что по большому количеству позиций оружие НАТО проигрывает российскому, что также говорит о полном провале планов Вашингтона на контрнаступление ВСУ.
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Екатерина Коршунова