Стало известно о нескольких пострадавших при ракетной атаке на Севастополь

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Стало известно минимум о шести пострадавших при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Кроме того, местные власти предупредили, что город может быть повторно атакован. Местных жителей призвали не покидать здания.
Еа месте удара работают спасатели и другие экстренные службы. Аэромобильная группировка также приведена в полную готовность.
Напомним, вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. Один обломок ракеты упал возле театра Луначарского.
При этом над Крымским мостом снова поднята дымовая завеса. Движение автомобильного транспорта временно приостановлено.
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Еа месте удара работают спасатели и другие экстренные службы. Аэромобильная группировка также приведена в полную готовность.
При этом над Крымским мостом снова поднята дымовая завеса. Движение автомобильного транспорта временно приостановлено.
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На месте ракетного удара по Севастополю виден дым
Элина Позднякова