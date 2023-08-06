Шесть жителей пострадали при обстреле ВСУ города Днепрорудный

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Шесть человек получили повреждения от нападения украинской армии на город Днепрорудный в Запорожской области. Об этом сообщает оперштаб региона.
Ранее сообщали, что в результате вражеского обстрела Горностаевки в Херсонской области погибли два мирных жителя. Об этом 6 августа сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
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Дана Игумнова