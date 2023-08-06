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Шесть жителей пострадали при обстреле ВСУ города Днепрорудный

Шесть мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ города Днепрорудный в Запорожской области
06 августа 2023, 17:37

Фото: istockphoto / Dmitri Zelenevski

Шесть человек получили повреждения от нападения украинской армии на город Днепрорудный в Запорожской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

Как передает ведомство, у двоих людей тяжелые травмы головы, один госпитализирован в реанимацию городской больницы. Еще четыре человека получили осколочные ранения. Также повреждены остекление двух домов, трансформатор, автомобили.

Ранее сообщали, что в результате вражеского обстрела Горностаевки в Херсонской области погибли два мирных жителя. Об этом 6 августа сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

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#всу
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Автобус с детьми из Запорожской области оказался в зоне обстрела ВСУ
06 августа 2023, 17:41

Фото: iStock/Tomas Ragina

Автобус с детьми из Запорожской области оказался в зоне обстрела ВСУ по дороге в Крым в районе моста в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что никто не пострадал. 

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО.

Отмечается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.

Также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 6 августа ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий. Данный пролив связывает город Геническ с Арабатской стрелкой. ВСУ обстреляли мост, который проходит через этот пролив. 

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#удар
#пво
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В ДНР наградили экипаж танка, остановившего атаку восьми единиц техники ВСУ
Денис Пушилин вручил экипажу танка «Алеша», который остановил атаку восьми единиц украинской техники
06 августа 2023, 17:05

Фото: istockphoto / Evgeny555

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», который остановил нападение восьми единиц техники ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Пушилин.
Экипажу вручили Золотые звезды Героя республики. Уточняется, что в интернете появились кадры боя, в ходе которого команда российского танка ликвидировал несколько единиц украинской техники, предпринявших атаку на одном из участков фронта.

Как передают СМИ, экипаж российского танка уничтожил семь единиц техники ВСУ, еще несколько машин ВСУ были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. 

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Экс-разведчик Риттер: Украина скоро потеряет контроль над Херсоном и Запорожьем
06 августа 2023, 16:25

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ освободит от украинских войск все территории, которые ей принадлежат по Конституции. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По словам Риттера, РФ никогда не оставит области, которые принадлежат ей по Конституции. Экс-разведчик добавил, что  россияне не сдадутся, пока не заберут свои земли.

Риттер отметил, что если власти Киева продолжат военные действия, то они потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.

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ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма
06 августа 2023, 16:10

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма.
По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО.

Сообщается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.

Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 6 августа ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий.  ВСУ обстреляли мост, который проходит через этот пролив. 

Данный пролив связывает город Геническ с Арабатской стрелкой.

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На севастопольском пляже Любимовка обнаружена морская мина

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Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли мост в Херсонской области
06 августа 2023, 15:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 6 августа ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий.
Данный пролив связывает город Геническ с Арабатской стрелкой. ВСУ обстреляли мост, который проходит через этот пролив. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега обнаружена морская мина.

В данный момент она дрейфует в сторону Северной бухты. Все оперативные службы оповещены и приведены в готовность. Спецслужбы флота работают на месте. В случае, если состояние мины позволит, её отбуксируют в безопасное место или уничтожат в акватории.

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Украинцам могут запретить покидать страну в течение 3 лет после окончания конфликта

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#херсонская область
#владимир сальдо
#всу
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Украинцам могут запретить покидать страну в течение 3 лет после окончания конфликта
06 августа 2023, 15:31

Фото:iStock/Victoria Kotlyarchuk

После окончания конфликта на Украине гражданам этой страны могут запретить выезд за границу на 3 года.
6 августа данную меру предложил руководитель украинского Института будущего Вадим Денисенко.
 
Денисенко предлагает прописать в законодательстве, что выезд за границу мужчинам разрешён только для лечение и для военных.
В противном случае страна может лишиться миллиона украинцев.
 
«Сейчас за границей около 7 млн человек, вернётся половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению, лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет», —сказал Денисенко.
Ранее организация ЮНИСЕФ информировала, что спустя 500 дней после того, как беженцы начали покидать Украину, более половины украинских детей не учатся в национальной системе образования Польши.

Сообщается, что в Польше в начальной и средней школах в данный момент учатся примерно 173 тысячи украинских детей.

Брюссель предложил европейским государствам мотивировать беженцев из Украины возвращаться на родину соцвыплатами
Ирландская газета Irish Examiner писала, что Европейский Союз опубликовал доклад, где изложены варианты, как европейцам быть с украинскими беженцами.

Одна из стратегий заключается в том, чтобы стимулировать добровольное возвращение беженцев на родину: мигрантов могут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой.

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На севастопольском пляже Любимовка обнаружена морская мина


 
#украина
#сво
#конфликт
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На севастопольском пляже Любимовка обнаружена морская мина
06 августа 2023, 15:07

Фото: iStock/JeremyRichards

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега обнаружена морская мина.
В данный момент она дрейфует в сторону Северной бухты. Все оперативные службы оповещены и приведены в готовность.
 
Спецслужбы флота работают на месте. В случае, если состояние мины позволит, её отбуксируют в безопасное место или уничтожат в акватории.
 
Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.

Ранее Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника.

На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.

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#севастополь
#мина
#сво
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Экс-морпех ВС США Берлетик заявил, что ВСУ будут разбиты по итогу наступления
Экс-морпех ВС США Берлетик: Вооруженные силы Украины будут разбиты по итогу наступления
06 августа 2023, 14:59

Фото: istockphoto Olena_Z

Киев не сможет сохранять территории, если осуществит контрнаступление. Таким мнением поделился бывший морской пехотинец вооруженных сил США Брайан Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
Берлетик отметил, что линии обороны России созданы с целью заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые войска Украины.

По словам экс-морпеха США, ситуация для Киева сложная, так как ВСУ не может дойти до первой линии. 

Напомним, что экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что США обвинят киевский режим в проигрыше и уйдут, так как хотят отделиться от масштабного поражения.

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Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны. 

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#переговоры
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Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны
06 августа 2023, 13:54

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент переговоры с Украиной пока не нужны, так как «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде». Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, шансы на успех имеет тот посредник, который будет готов признать реалии сегодняшнего дня, в которых часть украинской территорий вернулась в Россию.

Он также отметил, что «невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение».

В субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.

Напомним, ранее Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского. На предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.

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