Школьники из Долгопрудного написали в сентябре более 100 писем бойцам СВО

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
Ученики школы №1 Долгопрудного написали в сентябре более ста писем участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Дети пишут участникам СВО самые искренние слова поддержки. А сами бойцы говорят, что всегда с теплом принимают такие послания, хранят как талисманы маленькие листочки, исписанные детским почерком. В школе регулярно проводятся акции, в рамках которых дети пишут письма героям. Так, в сентябре ребята отправили бойцам более 100 писем», – говорится в сообщении.Отмечается, что каждое письмо дошло адресата и уже не раз прочитано.
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