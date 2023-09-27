Шойгу и Воробьёв проверили выполнение гособоронзаказа на предприятии в Королёве

Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в военном ведомстве. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» расположена в подмосковном Королёве.
Шойгу и Воробьёв проинспектировали производственные цеха, познакомились с процессом сборки высокоточных средств поражения.
Руководитель корпорации Борис Обносов доложил министру о выполнении его недавнего поручения по наращиванию темпов производства, отданного по итогам проверки в марте. За полгода объёмы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два раза, а по отдельным номенклатурам продукции – в три с половиной и пять раз.
Этого удалось добиться за счёт модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на круглосуточный график работы. По словам Обносова, дополнительно были привлечены специалисты других предприятий компании с соответствующим профильным образованием.
Ранее в марте Шойгу уже проверял ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Тогда он распорядился в два раза увеличить объём производства высокоточных средств поражения.
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Руководитель корпорации Борис Обносов доложил министру о выполнении его недавнего поручения по наращиванию темпов производства, отданного по итогам проверки в марте. За полгода объёмы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два раза, а по отдельным номенклатурам продукции – в три с половиной и пять раз.
«Сюда приезжают из Оренбурга, Перми. Ведётся плотная работа с местными учебными заведениями – с техникумами, с центром обучения корпорации. За последнее время взяли оттуда 40 выпускников», – рассказал Обносов.Министру обороны представили запущенные в серийное производство новейшие образцы высокоточного оружия. Затем Шойгу провёл совещание с руководством предприятия и профильных органов военного управления.
«Корпорация занимает передовые позиции. Надеемся, что набранные темпы сохранятся не только в будущем году, но и по отдельным направлениям будут увеличены. Сегодня наша совместная работа даёт результаты. У нас наблюдается увеличение объёма производства в несколько раз. Продукция крайне востребована в зоне спецоперации», – подчеркнул Шойгу.Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия продолжить выполнение гособоронзаказа с учётом замечаний и предложений.
Ранее в марте Шойгу уже проверял ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Тогда он распорядился в два раза увеличить объём производства высокоточных средств поражения.
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Лора Луганская