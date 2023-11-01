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Шойгу: Киевский режим проигрывает, несмотря на поставки новых видов оружия НАТО

01 ноября 2023, 14:34
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Киевский режим продолжает нести потери и проигрывать, даже несмотря на поставку новых видов оружия от союзников из Североатлантического альянса, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
«Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение», - прокомментировал ситуацию Шойгу.

По словам главы ведомства, Вооруженные силы Украины предпринимают нескончаемые попытки пойти в атаку практически на всех направлениях спецоперации, однако, продолжают терпеть поражения. При этом, каждая провальная атака заканчивается колоссальными потерями как в рядах личного состава, так и в поставленной западными союзниками техники.


Шойгу также подчеркнул, что российские подразделения продвигаются вперед и занимают все более выгодные позиции.

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#всу
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Bild: Российские силы продолжают укреплять линию обороны «зубами дракона»
01 ноября 2023, 14:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Натовская техника не способна пробиться через российскую линию обороны, укрепленную «зубами дракона», об этом пишет немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
«Русские продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих «зубов дракона», их невозможно сосчитать», - прокомментировал ситуацию Репке. 

Зубы дракона — это квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. Высота одного «зуба» — от 90 до 120 см. Впервые подобные конструкции начали применять во времена Второй мировой войны, чтобы предотвратить проходить танковой техники и мотопехоты. 

Немецкий обозреватель считает, что «зубы дракона» — одна из причин провала контрнаступления ВСУ. ​Техника НАТО не способна преодолеть подобный барьер.

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#вс рф
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Сальдо: Российские средства ПВО сбили семь ракет, летевших в сторону Крыма
01 ноября 2023, 13:53

Фото: istockphoto/vladj55

Российские военные с помощью систем противовоздушной обороны отбили массовую атаку на южные регионы страны. Над Херсонской областью были сбиты семь ракет, летевших в сторону Крыма.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Он также добавил, что ракеты были запущены противником с самолетов. Глава Херсонской области уточнил, что большинство ракет были уничтожены в воздухе. Два боеприпаса сдетонировали на земле в пустынном районе Арбатской стрелки.

По информации наземных служб, люди и инфраструктура не пострадали. Владимир Сальдо подчеркнул, что ракетная опасность на данный момент не миновала. Военные и дежурные системы противовоздушной обороны находятся в состоянии полной боевой готовности.

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#ракеты
#крым
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Глава Севастополя Развожаев сообщил о работе ВС РФ по уничтожению воздушных целей
Развожаев: ВС РФ уничтожают большое число воздушных целей в Крыму
01 ноября 2023, 13:21

Фото: iStock/aapsky

Российские военные работают над уничтожением воздушных целей над полуостровом Крым, поэтому жителей Севастополя просят не покидать укрытия. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил, что наибольшую опасность представляют осколки воздушных средств, которые сбиваются силами российских ПВО. Именно поэтому настоятельно рекомендуется избегать нахождения на открытом пространстве. 

Глава города добавил, что российские средства ПВО уничтожают воздушные цели на всей территории полуострова.

Ранее сообщалось, что над Крымским мостом повис столб дыма. Движение по переправе было перекрыто. Позднее стало известно об источнике задымления. 

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#беспилотник
#губернатор
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В США раскрыли, сколько ещё территорий потеряет Украина
Экс-разведчик США Риттер: Украине грозит потеря ещё 30% территорий
01 ноября 2023, 13:09

Фото: iStock/JARAMA

Украина продолжить терять свои территории, если не согласится пойти на переговоры по приемлемым для России условиям. Об этом в эфире подкаста Ask the Inspector сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он отметил, что в настоящее время ещё пять областей могут быть освобождены Россией. Таким образом, если киевские власти не пойдут навстречу перемирию, они могут лишиться порядка 30% своей территории.

Риттер также сообщил, что Россия достигнет всех поставленных целей, которые утвердил президент страны Владимир Путин. А вот киевские власти и армия Украины находятся в крайне критичном положении. 

В завершение экс-разведчик США заявил, что по итогу спецоперации, если Украина будет придерживаться нынешней стратегии, страны в её нынешнем виде просто не останется, а правительство Зеленского будет свергнуто. 

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#украина
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#владимир зеленский
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Шойгу раскрыл, на сколько Украине хватит истребителей F-16
Шойгу: российские средства ПВО уничтожат все F-16 ВСУ за 20 дней
01 ноября 2023, 12:57

Фото: iStock/Milous

Исходя из опыта спецоперации, российские средства ПВО смогут сбить все запланированные к поставке истребители F-16 за 20 дней. Об этом сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
В ходе совещания он отметил, что за два месяца российскими ПВО были сбиты 37 украинских самолётов. 

Шойгу отметил, что сбитые 37 истребителей превышают то количество самолётов F-16, которые Запад собирается поставить Украине. Таким образом, российским военным не составит труда уничтожить их все менее чем за месяц. 

Ранее украинский интернет-портал Kyiv Independent сообщал, что Украине не хватает собственной авиации, поэтому ВСУ не могут защититься от ударов российских истребителей.  

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#украина
#россия
#спецоперация
#авиация
#сергей шойгу
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Экс-морпех США Хо рассказал о ближайшем будущем Украины
Экс-морпех США Хо: Украина падет без финансирования западных стран
01 ноября 2023, 11:08

Фото: istockphoto/JARAMA

Украина падет, если перестанет получать финансовую поддержку от своих западных союзников. Об этом заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший военный рассказал, что Соединенные Штаты практически платят зарплату украинским государственным чиновникам. Если Вашингтон перестанет отправлять деньги, все в стране остановится, вплоть до движения поездов. На многих уровнях наступит коллапс, считает бывший морпех.

По его мнению, Украину ожидает полный крах, когда Запад потеряет к ней интерес и перестанет направлять Киеву финансовую помощь. Провал контрнаступления ВСУ и палестино-израильский конфликт окажут серьезное влияние на будущее Украины. Ее может постигнуть та же участь, что и Афганистан. Украинцев ожидает крах, заключил Хо.

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Последние новости СВО: где готовятся к прорыву ВСУ и куда отошли ВС РФ
01 ноября 2023, 10:10

Фото: istock/zabelin

Украинские боевики идут в наступление на нескольких участках фронта, теряя личный состав и технику. Для отражения возможной атаки ВС РФ, бойцы ВСУ стягивают резервы на оборонительные рубежи и перегруппировываются. Редакция «Радио 1» расскажет, где противнику удалось улучшить позиции, и какие объекты ВСУ поразили ВС РФ.

Группировка ВС РФ уничтожила 160 бойцов ВСУ


Руководитель пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов рассказал в беседе с изданием РИА Новости об уничтожении российскими военнослужащими бойцов ВСУ в районе Старомайорского. По его словам, в результате работы авиации и ракетных войск ВС РФ, противник понес существенные потери среди личного состава и техники. ВСУ лишились до 160 боевиков и несколько автомобилей.

ВС РФ поразили места производства БПЛА в Одесской области


Минобороны РФ сообщило о поражении российскими военными мест производства беспилотников и безэкипажных катеров в Одесской области. Противник изготавливал дроны недалеко от населенного пункта Малодолинское. В результате массированного удара, цель ВС РФ была достигнута, подчеркнули в ведомстве.

ВС РФ сорвали атаку ВСУ


Украинская группировка попыталась атаковать в районе населенного пункта Работино, однако бойцам ВС РФ удалось пресечь попытку наступления противника. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости. В результате боя, ВСУ потеряли два танка, один из которых западного производства. Кроме того, потери противника из числа военнослужащих, составили около 200 человек.

Экипажи ЗРК «Тор-М1» ВС РФ отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне СВО
Экипажи ЗРК «Тор-М1» ВС РФ отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне СВО

ВСУ обстреляли храм в Брянской области


Об обстреле украинскими боевиками храма Николая Чудотворца в Брянской области сообщил телеграм-канал Mash. По информации портала, минометный обстрел поселка Белая Березка начался около 11 часов утра, сразу после окончания церковной службы. Прихожане успели покинуть территорию храма, до начала обстрелов. Оставшиеся в церкви священники укрылись в подвалах здания. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Последние новости СВО


На Запорожском направлении противнику удалось несколько продвинуться к западу от села Работино, сообщает телеграм-канал WarGonzo. ВСУ намерены расширить фронт наступления и ведут наземные атаки. Российским бойцам незначительно пришлось откатиться назад. Попытки продвижения ВСУ у Новопрокоповки и Вербового успеха не имели. Также противник пытался атаковать со стороны Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. Продвижения не зафиксировано.

Ситуация на Херсонском направлении останется прежней. Идут позиционные бои. На Донецком участке фронта инициативу взяли российские войска. ВС РФ атакуют в Марьинке и в районах населенного пункта Первомайского и Красногоровки.

Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает об укреплении противником оборонительных рубежей. По информации портала, ВСУ стягивают дополнительные резервы на случай наступления российских войск. Также сообщается, что идет переброска техники Leopard под Авдеевку. Перегруппировка ВСУ была замечена под Ореховым. Личный состав отправился на подкрепление к бойцам, занимающим передовые позиции.
 
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Марочко: Солдаты ВСУ все чаще бегут со своих позиций под Купянском

Без поддержки с воздуха ВСУ становятся легкой жертвой российской авиации

 
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#всу
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#обстрел
#дроны
#война
#сво
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Марочко: Солдаты ВСУ все чаще бегут со своих позиций под Купянском
01 ноября 2023, 08:38

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще самовольно оставляют свои позиции на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что такие случаи были зафиксированы в районах Синьковки, Петропавловки и Берестового. Марочко уточнил, что беглецы зачастую переодеваются в гражданскую одежду, а затем под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Эксперт также добавил, что подобных случаев стало больше по сравнению даже с прошлой неделей. 

В министерстве обороны РФ ранее отмечали, что на некоторых направлениях спецоперации украинские военные демонстрируют крайне низкий уровень морально-психологического состояния. Так, бойцы двух бригад под Купянском отказались выполнять приказы командования, что привело к срыву нескольких атак и ухудшению общего положения войск ВСУ. В части прибыли представители украинских спецслужб и провели жесткую разъяснительную работу с «отказниками».

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Марочко: Украинские спецслужбы обрабатывают «отказников» в Купянске
#эксперт
#военные
#всу
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«Можете приехать сюда»: Украинский командир разозлился на западных политиков
Командир ВСУ пригласил критикующих Киев западных политиков на фронт
01 ноября 2023, 08:01

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Украинский офицер посоветовал критикующим действия ВСУ западным политикам отправиться на фронт и показать себя в деле. Об этом рассказал британский журналист Telegraph Колин Фриман.

Обозреватель отправился в зону боевых действий и рассказал об «увязших» немецких танках Leopard и американских БМП M2 Bradley, состоянии солдат украинской армии и военных неудачах Киева.

«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — заявил журналисту командир артиллерии ВСУ с позывным «Мирон».
Фриман считает, что провал ВСУ это «драма», которая, вероятно, «становится реальностью». Неудивительно, что на фоне происходящего у украинских военнослужащих падает моральный дух, заключил журналист. 

Ранее украинский интернет-портал писал, что ВСУ не могут найти никаких способов защиты от ударов по ним российской военной авиации, так как им не хватает собственных воздушных средств. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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