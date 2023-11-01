Шойгу: Киевский режим проигрывает, несмотря на поставки новых видов оружия НАТО

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Киевский режим продолжает нести потери и проигрывать, даже несмотря на поставку новых видов оружия от союзников из Североатлантического альянса, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
«Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение», - прокомментировал ситуацию Шойгу.
По словам главы ведомства, Вооруженные силы Украины предпринимают нескончаемые попытки пойти в атаку практически на всех направлениях спецоперации, однако, продолжают терпеть поражения. При этом, каждая провальная атака заканчивается колоссальными потерями как в рядах личного состава, так и в поставленной западными союзниками техники.
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Евгения Парфентьева