Шойгу: контрбатарейной борьбе отводят важную роль в СВО на сегодняшний день

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в спецоперации на сегодняшний день важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки российский войск всем необходимым для её ведения. Об этом Шойгу сообщил по итогам посещения предприятия Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в Тульской области.
Гендиректор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части российских войск.
Напомним, ранее Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Глава оборонного ведомства отметил, что в России пристально следят за программой ведения боевых действий, которые используют НАТО, чтобы разработать способы противодействия им.
Шойгу также подчеркнул, что об исчерпанном боевом потенциале Украины говорят «предварительные итоги боевых действий».
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Напомним, ранее Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Глава оборонного ведомства отметил, что в России пристально следят за программой ведения боевых действий, которые используют НАТО, чтобы разработать способы противодействия им.
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Екатерина Коршунова