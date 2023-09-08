Шойгу наградил трех офицеров СВО медалями Героя России

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
Глава Минобороны Сергей Шойгу наградил трех офицеров, проявивших мужество в зоне спецоперации, медалями «Золотая Звезда». Об этом рассказали в оборонном ведомстве России.
«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное — выполнили задачу. Поздравляю вас!» — сказал Шойгу.
Таким образом, звания Героя России указом президента удостоены командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин, командир огнеметной роты РХБЗ старший лейтенант Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля.
Рота Журавлева прорвала глубокоэшелонированную оборону ВСУ, улучшив тем самым положение по переднему краю.
А вот Алексей Кривуля смог вывести свое подразделение из вражеского окружения, вызвав огонь на себя. Также благодаря его корректировке было уничтожено несколько единиц боевой техники врага и ликвидировано большое число украинских штурмовиков.
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