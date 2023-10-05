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Шойгу назвал число добровольцев, которые пришли в ВС РФ

Шойгу: в ВС России пришли 38 тысяч мотивированных и готовых добровольцев
05 октября 2023, 10:38
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в российскую армию набрано 38 тысяч добровольцев. Об этом Шойгу сообщил в штабе Объединенной группировки войск.

Шойгу отметил мотивированность и готовность бойцов выполнять боевые задачи. Министр обороны добавил, что люди, у которых ранее был полугодовой контракт, возвращаются во второй и третий разы.

Напомним, Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений «Барс» на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Он также посмотрел на проведения занятий по тактико-специальной, медицинской, огневой и инженерной подготовке солдат.

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В Курской области в некоторых школах отменили занятия из-за обстрела
05 октября 2023, 11:20

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

В школах Рыльска в Курской области отменены занятия из-за обстрела.
Глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что в некоторых школах Рыльска в Курской области отменены занятия из-за того, что утром ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами.

Глава администрации Белоусов просит родителей проконтролировать детей, чтобы они не покидали дома, а также сообщать о повреждениях своего имущества по телефону 112.

Ранее сообщалось, что Рыльск в Курской области оказался под обстрелом кассетными боеприпасами. Пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях Рыльска.

Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы. На месте работают саперы, туда же приехал губернатор Роман Старовойт.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине. Эдвардс предупредила, что кассетные боеприпасы могут нанести серьезный вред мирному населению. Она также призвала Вашингтон прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим государствам.

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#всу
#украина
#обстрел
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Новости СВО: где ВСУ несут потери, на каком участке атакуют ВС РФ
05 октября 2023, 10:35

Фото: istock/OLGA Zhukovskaya

В зоне проведения спецоперации продолжаются бои. На некоторых участках фронта ВСУ пытаются идти в наступление, но безуспешно. Редакция «Радио 1» расскажет, над какими территориями российским бойцам удалось установить контроль и где противник ведет огонь по позициям ВС РФ.

ВС РФ взяли под контроль устье Днепра

 
Российским военнослужащим удалось вернуть контроль над херсонскими островами в устье Днепра. При этом ВСУ продолжают попытки высадиться на островах, чтобы перейти на левый берег реки. ВС РФ контролируют территорию и не дают противнику шанса перейти рубежи.
 

ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами

 
Противник снова применил кассетные боеприпасы для нанесения ударов по российским территориям. По информации телеграм-канала Mash в результате обстрела Курской области со стороны ВСУ, пострадала местная жительница. Женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.


Последние новости СВО

 
Противник предпринимает попытки вылазки на Старобельском направлении. В районе Торского выступа штурмовые группы ВСУ идут в атаку, однако наступательные действия украинских группировок были
пресечены. На южном фланге обороны Бахмута продолжаются позиционные бои в районе Клещеевки. Российские артиллеристы наносят удары по находящемуся в «серой зоне» селу, пресекая попытки наступления ВСУ, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».  
 
Ожесточенные бои продолжаются на Ореховском участке фронта. Украинские формирования пытаются наступать и продвинуться к  Новопрокоповке, но отступают, теряя технику западного производства и личный состав. На Запорожском направлении ВСУ пытаются расширить наступательный плацдарм. При поддержке артиллерии они стремятся прорваться к Копаням. По позициям противника в селе Работино наносят удары ВКС РФ.
 
Зыбинский: Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Берестового
Зыбинский: Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Берестового

По информации телеграм-канала WarGonzo, на Донецком фронте при поддержке авиации и артиллерии российские войска продолжили штурмовые действия в Марьинке. На Северном участке фронта наблюдается относительное затишье. На Бахмутском направлении продолжаются бои за железнодорожную ветку. ВС РФ применили средства дальнего поражения в Часовом Яре, Богдановке, Васюковке, Андреевке. Противник наносит удары по позициям российских войск в Озеряновке, Курдюмовке, Бахмуте, Дубово-Васильевке и Яковлевке.

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#сво
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#вс рф
#солдат
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В Италии заявили об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине
Глава Минобороны Крозетто: ресурсы Италии для оказания помощи ВСУ небезграничны
05 октября 2023, 10:18

Фото: iStock/okfoto

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставка восьмого пакета военной помощи Киеву пока является только «декларацией о намерениях». Об этом сообщает газета Avvenire.
Крозетто отметил, что ресурсы Италии небезграничны, несмотря на готовность предоставить оружие Украине. Глава Минобороны Италии добавил, что поставки Украине вооружений связаны с проверкой их наличия у министерства, чтобы не подвергать опасности уровень итальянской обороноспособности.

По словам Крозетто, Италия сделала многое для поддержки Украины.

Ранее сообщалось о том, что по результатам визита главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни в Киев Рим взял на себя обязательство по руководству процессом восстановления города Одессы и Одесской области. 

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#всу
#минобороны
#солдат
#пво
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Шойгу проверил организацию подготовки контрактников в ЮВО
Шойгу проверил боевую готовность подразделений БАРС на полигонах ЮВО
05 октября 2023, 10:13

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Министерство обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений «Барс» на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Информацию об этом 5 октября разместило российское оборонное ведомство.
Шойгу посмотрел на проведения занятий по тактико-специальной, медицинской, огневой и инженерной подготовке солдат. В ведомстве объяснили, что учения на полигонах проводятся под руководством офицеров, которые обладают боевым опытом участия в СВО на территории Украины.

Главе Минобороны продемонстрировали применение боевого дрона с целью поражения военной техники и объектов противника. Военнослужащие также совершили выстрелы из разного оружия, в том числе из гранатометов и огнемета.

Кроме того, Шойгу подарил женщинам, трудящимся в медицинских службах, наручные часы и поблагодарил их за обучение бойцов навыкам оказания медпомощи в условиях ведения боя.

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#сергей шойгу
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#сво
#минобороны
#солдат
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Радикалы «Азова»* расстреляли сослуживцев под Кременной
Марочко: Бойцы «Азова»* расстреляли троих украинских военных под Кременной
05 октября 2023, 08:38

Фото: istock / Tomas Ragina

Националисты из подразделения «Азов»* расстреляли троих солдат ВСУ под Кременной. Информацию сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова передает РИА Новости.

«В ходе аэроразведки кременского участка, в районе населенного пункта Дроновка (ДНР) обнаружен пикап украинских боевиков с нанесенной символикой террористической организации «Азов»*, в кузове которого находилось трое военнослужащих в украинской форме», — заявил эксперт.
По информации Марочко, обнаруженный автомобиль противника был замечен около реки Северский Донец. Марочко также рассказал, что 2 боевика «Азова»* выпихнули солдат ВСУ из машины, после чего расстреляли. Тела они выбросили в реку. 

Ранее Марочко заявлял, что ВСУ пытаются создать линию защиты для перехода к обороне вокруг Купянска. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
#эксперт
#реки
#контроль
#машины
#всу
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ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами
05 октября 2023, 08:04

Фото: iStock/RamonCast

Рыльск в Курской области оказался под обстрелом кассетными боеприпасами.
Mash пишет, что пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.
 
Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях Рыльска.
 
Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы. На месте работают саперы, туда же приехал губернатор Роман Старовойт.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине. Эдвардс предупредила, что кассетные боеприпасы могут нанести серьезный вред мирному населению. Она также призвала Вашингтон прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим государствам.

При этом кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. По словам экспертов, российские укрепления защищены против бомбовых ударов. К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности.

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#всу
#сво
#украина
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Пленный: Командование ВСУ отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки
Пленный боец ВСУ Прытков: Командование без поддержки посылает форсировать Днепр
05 октября 2023, 06:36

Командование ВСУ задействует для форсирования Днепра неподготовленных и немотивированных военных. Пленный боец 126-й бригады теробороны ВС Украины Илья Прытков рассказал, что атаки осуществляются без поддержки артиллерии в условиях отсутствия укомплектования личного состава. Об этом пишет РИА Новости.
По словам украинского военнопленного, он оказался в армии из-за принудительной мобилизации в 2022 году. Его задержали на одном из блокпостов по пути на работу. После этого мужчину отправили в военкомат, где распределили в подразделение в Одессе.

«Там мы ходили в караулы, автомат давали подержать только в карауле, потом забирали. Потом через месяц нас вывезли в Раздельнянский район, там тоже ходили в караулы, начали ездить на полигоны, где раз в месяц давали пострелять по 15 патронов. Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#военкомат
#украина
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ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от удара ракет гранату
РИА Новости: ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от удара ракет гранату
05 октября 2023, 06:04

Фото: Минобороны РФ

ФСБ совместно с Росгвардией проведут испытание гранаты РДГ-У, способной с помощью дымовой завесы маскировать личный состав от управляемых ракет противника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Росгвардия и ФСБ заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях. Граната обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет и высокоточного оружия», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что принцип действия РДГ-У основывается на дымообразующем составе, создающем в воздухе плотную завесу. При этом граната оснащена специальным элементом, который подпитывает её долгое время. Граната была разработана специалистами «Ростеха» в феврале 2023 года.

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#граната
#украина
#ростех
#россия
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Зыбинский: Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Берестового
05 октября 2023, 05:39

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Группировка «Запад» Вооружённых сил РФ огнём артиллерии сорвала ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, в районе села Берестовое. Об этом агентству ТАСС рассказал начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский.
По его словам, на том же самом Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли несколько авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ, топливному складу, а также пункту боевого питания в районе Купянска.

Общие потери противника, как уточнил Сергей Зыбинский, составили больше двух взводов, два танка, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#сво
#всу
#вооружённые силы рф
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