Шойгу назвал число добровольцев, которые пришли в ВС РФ

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в российскую армию набрано 38 тысяч добровольцев. Об этом Шойгу сообщил в штабе Объединенной группировки войск.
Напомним, Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений «Барс» на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Он также посмотрел на проведения занятий по тактико-специальной, медицинской, огневой и инженерной подготовке солдат.
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