Шойгу назвал потери ВСУ за июль

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что за июль потери ВСУ составили 20824 человек живой силы также российскими силами уничтожено более 2200 единиц техники, среди которых оказались танки Leopard и БМП Bradley.
«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20824 человека, и 2227 единиц различного вооружения», - сказал Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
По словам министра обороны, ВС РФ уничтожили 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley. Кроме того, российские силы уничтожили 40 артиллерийских систем М777 производства США и 50 самоходных артиллерийских установок, переданных Украине западными странами в рамках военной помощи.
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Элина Позднякова