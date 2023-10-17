Российский ОПК получил право использоваться все резервы для ускорения выпуска артиллерии

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Оборонно-промышленный комплекс России получил право от правительства использовать все имеющиеся резервы для ускорения производства артиллерии. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и РСЗО.
«Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — сказал глава Минобороны.
Он напомнил, что ранее была упрощена процедура заключения контрактов, уменьшено число испытаний, также были снижены требования для выбора запчастей при условии, что качество не пострадает.
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