Шойгу ответил на вопрос, будут ли призывников отправлять на СВО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывники, которые попали под осенний призыв 2023 года, в том числе из новых российских регионов не будут направляться в зону проведения специальной военной операции. Об этом он рассказал в рамках тематического селекторного совещании с руководящим составом ВС РФ.
«Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», - подчеркнул Шойгу.
Он напомнил о старте осенней призывной кампании с 1 октября. Шойгу отметил, что она проходит в плановом порядке. Всего этой осенью призовут в армию 130 тысяч человек.
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